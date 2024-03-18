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Gökkuşağı Tepeleri'nde 18 Türk bayrağı ve "Çanakkale Geçilmez" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Iğdır Kamp Kulübü, Iğdır Sivil Arama Kurtarma Ekibi, Iğdır Milli Eğitim Arama Kurtarma Birimi, Iğdır Gençlik ve Spor Kulübü ile Iğdır Milli Eğitim Hareketli Yaşam Birimine bağlı 29 kişilik ekip, Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri'nde buluştu.

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