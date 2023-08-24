İSTANBUL (AA) - Vakıftan yapılan açıklamada, İHH tarafından yaklaşık 10 yıl önce ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak amacıyla Hatay ve Kilis'te inşa edilen ekmek fırınlarında un stoklarının tükendiği belirtildi. Açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar ile Suriye'deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için aralıksız çalışan fırınlarda acil un desteğine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İHH'nin fırınların çalışmalarının aksamaması için yardım çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, bu konuda destek olmak isteyenlerin vakfın internet sitesinden bilgi alabileceği kaydedildi. Açıklamada, bir çuval un bedelinin 650 lira olduğu ifade edildi.