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Açıklamada, dağıtımların, ülkenin Hartum ve Darfur şehirlerinde devam ettiği kaydedildi.

Ülkenin 5 bölgesinde dağıtımın tamamlandığı aktarılan açıklamada, hastane, barınma merkezi, çocuk esirgeme kurumları ile 120'den fazla kampta yapılan dağıtımlarda 150 bine yakın kişiye yardım ulaştırıldığı belirtildi.

İHH'dan yapılan açıklamada, iç karışıklık yaşanan Sudan için "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla yardım çalışması başlatan vakfın, bölgeye 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdiği hatırlatıldı.

Ukrayna: Savunma güçlerimiz Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmını kurtardı

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