İSTANBUL- 1783'te Hindistan'da iki başlı bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bengal İki Başlı Çocuğu ismi verilen çocuk, nadir bir parazitik ikiz durumu olan craniopagus parasiticus'tan mustaripti. Nadirliği nedir diye merak edenlere, 5 milyonda 2!



Hastadan notlar:

İkinci kafa baş aşağıydı ve boyun düz bir şekilde yukarıyı gösteriyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, ikinci kafa tamamen işlevseldi. Çocuk, diğer beynin ona bir şeyler söylediğini duyabildiğini iddia etti. Bilimin Ucunda instagramın bişeyler söyleyenidir.



Craniopagus parasiticus'un kesin nedenini bilinmemektedir. Bununla birlikte, az gelişmiş ikizin parazitik bir ikiz olduğu bilinmektedir. Bir embriyo gelişime hakim olurken, diğerinin gelişimi ciddi şekilde değişir.



Kafatası Londra'daki Hunterian Tıp Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

HABER: METE YILMAZ