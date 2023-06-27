İSTANBUL- ENKA Sanat’ın iki daimi sanatçısı Dünyaca ünlü besteci- piyanist Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı aynı sahnede bir araya getiren muhteşem bir konserle başlıyor. Fazıl Say’ın, Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve Nâzım başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçkinin yer alacağı gecede, şiirleri Genco Erkal seslendirecek. 10 Temmuz’daki konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.

Fazıl Say & Genco Erkal’ı aynı sahnede buluşturan konser, 10 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI