Haber: Mert Osman Erman

Bu, bir ailenin tamamen mübarek kılındığı ilk kezdi, büyük bir onur ve azizliğe doğru bir adım.

1944'te, sırlarını nazara verilen güneydoğu Polonya'daki Markowa köyündeki çiftliklerinde sekiz Yahudiyi sakladıktan sonra idam edildiler.

Jozef ve Wiktoria Ulma adlı çiftçiler, Hristiyan değerlerine ilhamla 1942'nin sonlarında altı küçük çocukları Stanislawa, Barbara, Maria, Wladyslaw, Franciszek ve Antoni ile birlikte sekiz Yahudi'yi evlerinde sakladılar.

Saul Goldman, oğulları Baruch, Mechel, Joachim ve Mojzesz ile birlikteydi. Ayrıca oradaydılar, Golda Grunfeld ve kardeşi Lea Didner ile kızı Reszla, Polonya'nın Milli Hatıra Enstitüsü'ne göre.

Naziler tarafından işgal edilen batı Avrupa'dan farklı olarak, işgal altındaki Polonya'da Yahudilere yardımın cezası özet infazdı.

1944'te, bir Polonya polis memurunun ailenin sırrını Nazi'lere bildirmesiyle ailenin ihanet edildiği düşünülmektedir.

Alman jandarmaları çatıda saklanan Yahudileri vurdu ve sonra Ulma ailesini dışarı çıkardı, Jozef'i ve o sırada yedi aylık hamile olan Wiktoria'yı, küçük çocuklarının önünde vurdu - en büyüğü sekiz yaşındaydı, en küçüğü 18 aylıktı. Çocuklar daha sonra vurularak öldürüldü.

Birkaç ay sonra, Polonya yeraltı direnişi üyeleri, ailenin ihbarcı olduğuna inanılan polis memurunu infaz etti.

Pazar günüki açık hava Mısır, Papa Francis'in elçisi Kardinal Marcello Semeraro tarafından yönetildi.

Vatikan'da konuşan Papa, Ulmaları savaşın karanlığında bir "ışık ışığı" olarak tanımladı ve St Peter Meydanı'ndaki kalabalıktan aileye alkış yapmasını istedi.

Papa'nın konuşması Markowa'daki törene canlı olarak yayınlandı.

Son konuşmasında, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ailenin "olağanüstü" mübarekliği için Papa Francis'e teşekkür etti.

"Dönemin tarihsel gerçeğini, Alman işgali altındaki Polonya'nın kaderi hakkında gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ölüm cezası korku salmak amaçlanmıştır" dedi.

1995 yılında İsrail'in Yad Vashem'i Jozef ve Wiktoria'ya "Milletler Arası İyi İnsanlar" unvanını verdi ve 2003 yılında mübareklik süreci başlatıldı.

Mübareklik, Roma Katolik Kilisesi'nde azizlik veya azizlik yolunda bir aşamadır. Mübarek kılınanlar "mübarek" ilan edilir ve halkın saygısına değer bulunurlar.

1939 yılında Polonya, Avrupa'nın en büyük Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapmaktaydı ve savaş sırasında Yahudilere yardım edenler arasında Polonya'dan başka hiçbir ulusun elde etmediği kadar çok Polonyalı (7.000'den fazla) İsrail tarafından onurlandırıldı.

Aynı zamanda, Nazi işgali altındaki aşırı şiddet altında, bazı Polonyalılar Yahudileri ihbar etti veya onların cinayetlerine katıldı.

Polonya hükümetinin, sadece Nazi'lerin ellerindeki Polonya'lıların çektiği acıları ve savaş sırasında Yahudi komşularına yardım edenleri odaklayarak tarihi yeniden yazmaya çalıştığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Polonya'nın Yahudi nüfusuna karşı suç işleyen Polonyalıların vakalarının tarihi araştırmalarını bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.