Haber: Mert Osman Erman

Bilim insanları, Bewick's kuğularının ısınan bir dünyada davranışlarını değiştirdiklerini, daha azının İngiltere'ye geri döndüğünü ve dönenlerin geç geldiğini söylüyor.

Gloucestershire'daki Slimbridge'de Perşembe günü inen Maisie ve Maifield adlı bağlı bir çift kuğu, 1965'ten beri doğa bilimcilerin dönüş sürülerini izlemeye başladığı zamandan bu yana en son gelenlerdir.

Ve sayıları azaldı, yılda 700'e varan bir sürüden, 100'den biraz fazlasına kadar.

Her yıl, bu görkemli su kuşları donmuş Arktik üreme alanlarından daha sıcak bölgelere doğru hareket eder. Sonbaharda geç gelirler ve ilkbaharda tekrar kuzeye dönerler. Wildfowl and Wetlands Trust rezervindeki kıdemli araştırma görevlisi Kane Brides, "en üzücü gerçeğin" kuğuların bir gün İngiltere'ye geri dönmeme olasılığı olduğunu söyledi.

"Bunu gözlerimizin önünde yaşıyoruz," dedi. "İklim değişikliği burada rol oynuyor."

İngiltere'nin yabani kuğularının en küçüğü olan Bewick's kuğularının, diğer uzun mesafe göçmeni olan whooper kuğusundan daha fazla siyah renge sahip sarı gagaları bulunmaktadır.

Bireysel Bewick's kuğuları, bu benzersiz işaretlerle tanımlanabilir. GPS takip cihazlarını kullanan izleme çalışmaları, davranışlarını değiştirdiklerini gösterdi, dedi Hollanda Ekoloji Enstitüsü'nden Hans Linssen.

"Buzlar daha soğuk olurdu, bu yüzden Rusya'dan geldiklerinde rahat bir sıcaklıkta olabilmek için İngiltere'ye kadar seyahat ederlerdi," dedi Linssen BBC News'e.

"Ancak bu günlerde kışlar daha sıcak, bu nedenle geldiklerinde Almanya ve Hollanda'ya ulaşırlar ve 'Burası güzel. Kalacağım. İngiltere'ye kadar seyahat etmeye değmez' derler."

Ancak küresel nüfus da hızla azalmaktadır, tehditler arasında:

kasıtlı öldürme

kurşun zehirlenmesi

sulak alan habitatının kaybı

Bu yıl birçok sıcaklık rekorunu kırdı ve mevsim dışı sıcak hava, denizanalarından kuşlara doğal dünyaya iz bıraktı. Slimbridge'e dönen kuğuların kaderi, dünyadaki tek bir türün en uzun süreli çalışmalarından biridir.

Sir Peter Scott'ın 60 yıl önceki ilk gözlemlerinden bu yana 10.000'den fazla kuğu kaydedildi.