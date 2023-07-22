Haber: Mert Osman Erman

BM'ye göre, Avrupa'daki tehlikeli sıcak hava dalgaları daha fazla kayıt kırabilir.

Bu olayları hemen iklim değişikliği ile bağlantılı hale getirmek zor, çünkü hava durumu ve okyanuslar çok karmaşık.

Çalışmalar devam ediyor, ancak bilim insanları bazı en kötü senaryoların gerçekleşmekte olduğundan şimdiden korkuyor.

Londra Ekonomi Okulu'ndan çevre coğrafyacısı Thomas Smith, "İklim sisteminin tüm bileşenlerinin rekor kırıldığı ya da normal dışı bir dönem olduğuna benzer bir dönemi hatırlamıyorum" diyor.

Imperial College London iklim bilimi öğretim görevlisi Dr. Paulo Ceppi, "Dünya şu anda fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan küresel ısınma ve 2018'den bu yana ilk kez meydana gelen El Niño - ısınan doğal bir hava sistemi - nedeniyle keşfedilmemiş bölgede" diyor.

İşte bu yaz kırılan dört iklim rekoru - kaydedilen en sıcak gün, küresel olarak kaydedilen en sıcak Haziran, aşırı deniz ısınmaları, rekor düşük Antarktika deniz buzu - ve bize anlattıkları. Temmuz ayında, dünya tarihinde kaydedilen en sıcak günü yaşadı ve 2016'da belirlenen küresel ortalama sıcaklık rekorunu kırdı.

Avrupa Birliği iklim izleme servisi Copernicus'a göre, 6 Temmuz'da ortalama küresel sıcaklık ilk kez 17°C'yi geçerek 17.08°C'ye ulaştı.

Petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtların neden olduğu sürekli emisyonlar, gezegenin ısınma eğiliminin arkasında yatmaktadır.

İklim bilimci Dr. Friederike Otto, Imperial College London'dan, "İklim değişikliğine bağlı olarak sera gazlarının arttığı bir dünyada olması beklenen tam olarak budur" diyor.

"İnsanlar yüzde 100 bu artışın arkasında" diyor.

"Eğer şaşırtıcı bir şey varsa, o da rekorların Haziran ayında kırılması, yani yılın daha erken bir döneminde olması. El Niño genellikle etkisini dünya çapında göstermez, genellikle fazın beş ya da altı ayında etkisini gösterir" diye ekliyor Dr. Smith.

El Niño, dünyanın en güçlü doğal olarak meydana gelen iklim dalgalanmasıdır. Tropikal Pasifik'e daha sıcak su getirir ve daha sıcak havayı atmosfere iter. Genellikle küresel hava sıcaklıklarını arttırır.

Bu yılın Haziran ayındaki ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin tipik Haziran ayından 1.47°C daha yüksekti. İnsanlar, Sanayi Devrimi'nin başladığı 1800 civarında sera gazlarını atmosfere pompalamaya başladı.

Eğer 2023 yazının on yıl önce tahmin edilen bir durum olduğu sorulursa, Dr. Smith, iklim modellerinin uzun vadeli eğilimleri tahmin etmede iyi olduğunu ancak önümüzdeki 10 yılı tahmin etmede daha az iyi olduğunu söylüyor.

"1990'lardan gelen modeller neredeyse bugünkü durumu tahmin ediyor. Ancak gelecek 10 yılın tam olarak nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olmak çok zor olacaktır" diyor.

"Soğuma olmayacak" diye ekliyor.

Aşırı deniz ısınmaları

Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için ortalama küresel deniz suyu sıcaklığı rekor kırdı. 2016'da kaydedilen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığına yaklaşıyor.

Ancak bilim insanlarını özellikle Kuzey Atlantik okyanusundaki aşırı sıcaklık endişelendiriyor.

"Biz daha önce bu bölgede hiçbir zaman deniz suyu ısınması yaşamamıştık. Bunu beklemiyordum" diyor Bristol Üniversitesi'nden Dünya Bilimleri Profesörü Daniela Schmidt.

Kuzey Atlantik'teki deniz suyu sıcaklığındaki artış



Nisan - Temmuz 2023 günlük deniz yüzeyi sıcaklığı, 1985-1993 ortalama sıcaklıkla karşılaştırıldığında

Haziran ayında İrlanda'nın batı kıyılarında sıcaklıklar ortalama sıcaklığın 4 ila 5°C üzerindeydi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından bir kategori 5 ısı dalgası veya "aşırı ötesi" olarak sınıflandırıldı.

Bu ısı dalgasını doğrudan iklim değişikliğine bağlamak karmaşık, ancak Prof. Schmidt'e göre bu çalışmalar devam etmektedir.

Net olan, dünyanın ısındığı ve okyanusların atmosferden büyük bir kısmını emdiği, diyor.

"Modellerimizde doğal değişkenlikler var ve henüz tahmin etmediğimiz veya gözlemlemediğimiz şeyler var" diye ekliyor.

Dünya oksijeninin yarısını üreten deniz ekosistemleri üzerindeki bu ısının etkisini vurguluyor.

"İnsanlar ısı dalgalarından bahsettiğimizde genellikle ağaç ve çimenlerin kurumasını düşünürler. Atlantik, olması gerekenin 5°C daha sıcak, bu da organizmaların normal şekilde işlev görmesi için yüzde 50 daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyduğu anlamına gelir" diyor.

Rekor düşük Antarktika deniz buzu

Antarktika'daki deniz buzunun kapladığı alan Temmuz ayında rekor düşük seviyede. 1981-2010 ortalama değeriyle kıyaslandığında, İngiltere'nin 10 katı büyüklüğünde bir alan eksik.

Bilim insanlarının iklim değişikliği ile tam olarak bağlantısını çözmeye çalıştığı için alarm zilleri çalıyor.

Küresel ısınma Antarktika deniz buzu seviyelerini azaltabilir, ancak mevcut dramatik düşüş yerel hava koşulları veya okyanus akıntılarından kaynaklanıyor olabilir, diyor İngiliz Antarktika Anketi'nden Dr. Caroline Holmes.

Vurguladığı şey, sadece bir rekorun kırılmadığı, aynı zamanda çok daha büyük bir rekorun kırıldığıdır.

"Bu Temmuz'da daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Önceki en düşük seviyeden yüzde 10 daha düşük, bu çok büyük bir fark" diyor.

"Bu, değişimin hızını gerçekten anlamadığımız başka bir işaret" diyor.

Bilim insanları, küresel düzeyde ısınmanın bir noktada Antarktika deniz buzu seviyelerini etkileyeceğini düşünüyordu, ancak 2015'e kadar diğer okyanuslardaki küresel trende aykırı davrandığını söylüyor Dr. Holmes.

"Bu durumda bir uçuruma düşmüş gibi hissedebiliriz, ancak aslında buradaki uçurumun altında ne olduğunu bilmiyoruz" diyor.

"Bu hızla olmasına şaşırdık. Kesinlikle umut ettiğimiz en iyi senaryoya uymuyor, daha çok en kötü senaryoya yakın" diyor.

Bilim insanlarına göre, yıl ilerledikçe ve 2024'e girdikçe bu tür kayıtların daha da kırılması bekleniyor.

Ancak Dr. Otto uyarıyor, bu yaşananları "iklim çöküşü" veya "kaçış ısınması" olarak adlandırmak yanlış olur.

Yeni bir dönemdeyiz, ancak "birçok insan için yaşanabilir bir geleceği güvence altına almak için hala zamanımız var" diyor.