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Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ocak 2021 Cumartesi 11:22
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Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak

Akdeniz Üniversitesi’ne, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 179 (yüzyetmişdokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi 14 Ocak 2021 Perşembe

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.01.2021 11:27
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