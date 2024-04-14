Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her maç pozisyonsa giren güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Çok pozisyonlu bir maç beklediğini ifade eden Palut, "Baskımızı çözdüler, orta sahada bizi topun arkasına ittiler. Bizde topun arkasında kompakt olarak oynamaya başladık. Kazandığımız top sonrasında güzel alanlar bulduk. Çok pozisyon bulduk, pas oyunu ile topu taşıdık. Beklediğimiz kadar pozisyona girdik, üç gol attık, net bir galibiyet oldu. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Dönem dönem iyi defans yaptık." diye konuştu.

Pas oyunun örneğini ikinci golde gösterdiklerini kaydeden Palut, "Özellikle ofansif anlamda iyi bir gündü. Defansif anlamda da iyi işler yaptık. sonuç olarak gol yememek de değerliydi." şeklinde konuştu.

VAR hakemliğine bazı maçlarda yabancı hakem atanmasını tartışmalı hale getirildiğini belirten Palut, şöyle devam etti:

"Türk sporunun önemli bir paydaşı hakemlerimiz bunu başarabilirdi. Maalesef buraya kadar geldi. Sahada mutlaka hatalar olur ama keşke VAR'da daha dikkatli olabilseydik. Tansiyonu düşürecekse, daha doğru kararlar çıkacak ise bizim hakemlerimiz bundan yola çıkarak daha iyi performans gösterecekse neden olmasın. Takip edeceğiz. Çok karışmak istemiyorum ama kulağıma 'Dışarıdan VAR hakemi getirildi.' cümlesi çok oturmuyor. Bunu başarabilirdik."

Palut, Avrupa kupalarına katılabilme düşüncesinin güzel olduğunu ancak konuşmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.