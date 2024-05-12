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İkinci yarıda Pendikspor'a karşı geniş alanlarda pozisyon ürettiklerini aktaran İlhan Palut , "Doğru tercihler yapamadık. İkinci golü bulamadık. Orta saha civarında kaptırdığımız topların ardından kalemizde 2 gol görerek geriye düştük. Duran toplarla beraberliği yakalamaya çalıştık ama olmadı. Pendikspor'u kutluyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, "Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltının ardından soyunma odasına 1-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

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