Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü dolayısıyla Çırpan'ın, Ulu Cami avlusundaki mezarı başında tören düzenlendi.

Törene Çırpanoğlu ailesinin yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılar mezara çiçek bıraktı.

Törene katılanlar müzeye çevrilen Satı Çırpan'ın evini de gezdi.

Çırpan'ın torunu Zekai Çırpanoğlu, burada yaptığı konuşmada, babaannesinin 5. dönem milletvekili olarak Türk kadınını temsilen görev yaptığını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının ardından Türk kadının yaşamında birçok önemli değişikliğin olduğunu hatırlatan Çırpanoğlu, "Türk kadınının kendisine verilen hakları en iyi şekilde kullanarak hayatın birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını görmek bizleri gururlandırıyor. Herkesi, Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Eski adı Kazan olan Kahramankazan'da 1890'da doğan Çırpanoğlu, muhtar olarak bir dönem görev yaptı. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasının ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1935 seçimlerinde aday olan Çırpan ilk kadın milletvekilleri arasında yer aldı.

Atatürk'ün "Cesur Türk kadını" anlamında "Hatı" ismini verdiği Çırpan, 19 Mart 1956'da hayatını kaybetti. Aile 70'li yıllarda soy ismini "Çırpanoğlu" olarak değiştirdi.