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Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

33. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

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