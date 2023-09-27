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45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Cenk Tosun’un sol kanattan ortasına Salih Uçan’ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

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17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang’ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon’un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

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