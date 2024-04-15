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25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.

19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.

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