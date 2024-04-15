14. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.
25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.
34. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson'un müdahalesinde top az farkla kornere gitti.
41. dakikada Mertens'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kırmızı Kart: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)