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Barcelona, teknik direktör Xavi ile yollarını ayırma kararı aldı

Barcelona, teknik direktör Xavi ile yollarını ayırma kararı aldı

3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eduardo'nun pasında topa gelişine vuran Hwang'ın şutunda top ağlarla buluştu, durum 1-0 oldu.

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