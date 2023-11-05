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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Özellikle ilk yarı müthiş bir maç oldu

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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