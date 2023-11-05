Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Kaynak: AA
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Kaynak: AA
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