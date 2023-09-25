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45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

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