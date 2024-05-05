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Sakat halde muaythaide Türkiye şampiyonu oldu, yeni hedefi dünyada zirve

Sakat halde muaythaide Türkiye şampiyonu oldu, yeni hedefi dünyada zirve

26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

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