15. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.
37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.
Maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Gaich
Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar, Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy, Fall, Nuno Da Costa
Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes (Kasımpaşa)