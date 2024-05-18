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Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.

17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.

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