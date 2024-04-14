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Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

39. dakikada kazanılan faul atışında Safuri'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda, yerden seken top yandan auta çıktı.

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