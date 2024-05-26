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34. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dele-Bashiru, müsait pozisyondaki Ömer Faruk Beyaz'a topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5. dakikada sol kanatta kazandığı topla çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahası içerisine ortasında meşin yuvarlakla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

4. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlakla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

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