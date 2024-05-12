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Goller: Dk. 16 Ngoy, Dk. 36 Da Costa (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Yasin Özcan, Fall, Ben Ouanes, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, Da Costa

36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

16. dakikada Kasımpaşa 'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

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