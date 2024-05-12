10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.
16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Yasin Özcan, Fall, Ben Ouanes, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, Da Costa
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Ömer Toprak (Dk. 13 Gerxhaliu), Veysel Sarı, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Saric, Larsson, Assombalonga
Goller: Dk. 16 Ngoy, Dk. 36 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Özcan (Kasımpaşa)