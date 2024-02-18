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Markus Gisdol: Elbette kazanmak isterdik ama buradan puan kazanarak gitmek de önemli

Markus Gisdol: Elbette kazanmak isterdik ama buradan puan kazanarak gitmek de önemli

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

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