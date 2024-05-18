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44. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat iyi yer tutarak üzerine gelen topu kontrol etti.

Emre Belözoğlu: Son hafta her şeyimizi ortaya koyacağız

Emre Belözoğlu: Son hafta her şeyimizi ortaya koyacağız

38. dakikada Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat üzerine gelen topun sahibi oldu.

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