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36. dakikada Emre Mor'un ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Lasagna'nın kötü vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

22. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü topu kontrol etti.

15. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Azizbek'in vuruşunda, kaleci Sirigu topu kornere çeldi.

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