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34. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic topu kontrol etti.

15. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

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