Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.