İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, kurum olarak inşasını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunmak üzere, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Elazığ’a geldi. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Murat Yazıcı ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, inceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnşaatını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin Elazığ için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Hatırlarsanız Elazığ depreminde yine burada ziyaretimiz olmuştu. Vekilimiz, sağ olsun büyük bir çalışmayla Elazığ'ı nasıl ayağa kaldırabilir ve memleketin her kurumu nasıl iş birliği yapabilir konusunda çaba gösteriyordu. Okulun teklifini bize getirdi. Biz kabul ettik. Ardından bu okulla ilgili bir proje süreci başlattık” dedi.

“Çok kıymetli hizmetler verebilecek stratejiye sahip”

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri sürecin ardından onay aldıklarını aktaran İmamoğlu, “Şu anda gördüğünüz bu okulun bir başka örneği yok. Bu bir tip proje değil. Genelde okullarda tip proje uygulaması yapılır ama bu okul, tam da buraya özenle çalışılmış çok kıymetli bir mimarımızın çalışması” diye konuştu. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle çıkan kararın ardından 2022 Eylül itibariyle inşaata başladıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Tabii malumunuz, 2022’den bu yana, özellikle deprem döneminde bu bölgelerde inşaatların tamamen durdurulması, ki 3-3,5 ay gibi bir zaman aldı, biraz öyle bir sıkıntı yaşadık. Bir de bir gerçeğin altını çizelim ki, gerçekten bugün Türkiye'mizin en büyük sıkıntı çektiği alanlardan birisi, ekonomik sıkıntının etkilediği taahhüt sektörü. Çünkü hem eleman tedariki çok zor deprem bölgesindeki yoğun inşaat sebebiyle hem de emtia fiyatlarının çok değişken olması, gerçekten sektörü zorluyor. Ama ona rağmen arkadaşlarım, çok güzel bir iş başardı. Artık neredeyse inşaatı yüzde 50 seviyesine getirdiler diyebilirim. Bir ara dönem içerisinde, ‘Belli bir bölümünü hizmete sokabilir miyiz’ çabası var arkadaşlarımın bu yıl eğitim döneminde. Ama olmazsa da önümüzdeki yaz, iç tefrişatıyla birlikte hazırlanarak, inşallah Elazığ'ımıza pırıl pırıl Gazi Endüstri Meslek Lisesi hazırlığı yapılmış bir şekilde hizmete alınacak. İstanbul'un, İstanbul halkının Elazığ'ın yaşadığı depremden sonra Elazığ'ımıza çok güzel bir hediyesi olacak. Gurur duyuyoruz. Tekrar huzurunuzda, gerçekten böyle kıymetli bir hayırlı vesileyi bize oluşturduğu için, Gürsel Erol vekilimize teşekkür ederiz. Şu anda gördüğümüz bu lisenin çok özel mimarisiyle de Elazığ'a değer katacağını, hatta Türkiye'de konuşulan bir kampüs kavramıyla… Ki burada 40’a yakın dersliği, 30’un üstünde atölyesi, kapalı spor salonundan konferans salonuna, aslında bir nevi Elazığ için sadece bir okul değil, bir eğitim kampüsü gibi çok kıymetli hizmetler verebilecek de stratejiye sahip. Bu bağlamda, özenli bir projeyi kazandırmanın keyfini yaşıyorum. Hem Elazığ'a hem eğitim dünyamızı hem de ülkemize hayırlı olsun.”

Okulun hikayesi…

İBB, 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası, il valiliğine başvurup, bölgede okul yaptırma talebini iletti. Talebi olumlu karşılayan Elazığ Valiliği, İBB’ye, depremde hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden projelendirilerek inşa edilebileceği yönünde yanıt verdi. İBB Meclisi, 16 Eylül 2021 tarihli oturumunda, kurumun Elazığ’da okul inşa etmesini onayladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Ekim 2021’de, “Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslikli okul binası, atöyle binaları, spor salonu ve müştemilatlarının yapım protokolü imza töreni”ne katılmak üzere Elazığ’a gitti. Protokol, İmamoğlu’nun şahitliğinde, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay arasında imzalandı. Sürsürü Mahallesi’ndeki okul binasının temeli; 20 Eylül 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atıldı. Toplam 17 bin 71 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 330 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile 1250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alıyor. Yapımı süren okulun yapı cephe malzemesi olarak, Elazığ’ın genel renk hissi ile bütünlük sağlaması için, “renkli pres tuğla kaplama” kullanıldı. Yapı genelinde de ağırlıklı olarak yerel malzemelerin kullanımı sağlandı.

HABER: SELÇUK BULUT