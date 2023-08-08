Haber: Mert Osman Erman

Bitki bazlı et yerine geçen ürün üreticisi şirket, Haziran sonuna kadar olan üç aylık dönemde net gelirlerinin bir önceki yıla göre %30,5 düştüğünü belirtti.

Şirketin New York'taki uzatılmış işlemdeki hisseleri neredeyse %12 düştü.

Geçen yıl, maliyetlerden yaklaşık 39 milyon dolar (30,6 milyon sterlin) tasarruf etmek için çalışanlarının neredeyse beşte birini kesme planlarını duyurmuştu.

Pazartesi günü, şirket "bitki bazlı et kategorisinde daha yumuşak talep, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve bir durgunluk olasılığına dair devam eden endişeler"den etkilendiğini söyledi.

Ayrıca, yemek üreticilerinin alternatif ete olan talebin düşmesini gördüğü bir dönemde Beyond Meat'in net gelirinin yıllık olarak 360 milyon ila 380 milyon dolar arasında olmasını beklediğini, daha önce 415 milyon dolara kadar olan tahminlerden düştüğünü ekledi.

Beyond Meat'in CEO'su Ethan Brown da bitki bazlı ürünlerin sağlık yararlarının artan bir şekilde sorgulanmasının talebi etkilediğini söyledi.

Bay Brown, kazanç çağrısı sırasında "Bu algıdaki değişiklik, bizim ve diğer bitki bazlı etlerin yaratılmasında kullanılan içerik ve süreç etrafında kuşku ve korku tohumları ekmeyi başaran çıkar gruplarının cesaretlendirmesi olmadan gerçekleşmedi" dedi.

Aynı üç aylık dönem için Beyond Meat'in net zararı 53,5 milyon dolara daraldı ve bir önceki yıl 97,1 milyon dolardan düştü.

Ekim ayında, şirket 12 ay boyunca tahmini 39 milyon dolar tasarruf etmek için yaklaşık 200 işi kesmeyi planladığını açıklamıştı.

Beyond Meat - bitki bazlı hamburgerler, sosisler ve nuggetler üreten - New York'un Nasdaq borsasında Mayıs 2019'da halka arz oldu.

Hisseleri ilk ticaret gününü %160'tan fazla artışla tamamladı ve son yılların en başarılı ilk halka arzlarından biri haline geldi.

Ancak şirket, şimdi Kellogg ve Tyson Foods gibi gıda devlerinden rekabetle karşı karşıya.

Diğer gıda üreticileri de et alternatiflerine olan talebin düşüşünü görüyor. Haziran ayında, vegan gıda şirketi Meatless Farm ticareti durdurdu ve çalışanlarını gönderdi, sosiste üretici Heck ise son zamanlarda tüketici talebi eksikliğini göstererek vegan ürün yelpazesini daralttı.

Vegan Derneği, İngiltere'deki yaşam maliyeti krizinin insanların satın alma tercihleri üzerinde "büyük etkisi" olduğunu söylerken, Meatless Farm alternatif et pazarının kalabalıklaştığını söyledi.

Beyond Meat'in hisseleri şu anda 15 dolar civarında değerleniyor, bu da 25 dolarlık IPO fiyatının oldukça altında.