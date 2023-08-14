Haber: Damla Oya Erman

IMAX CEO'su Richard Gelfond, şirketin bugüne kadar en iyi Temmuz ayını sağladıktan sonra Christopher Nolan'ın biyografik gerilim filmi "Oppenheimer"ın başarısını kutladı.

"Oppenheimer", II. Dünya Savaşı sırasında ABD hükümetinin gizli olarak atom bombasını yaratmasını anlatıyor. Aktör Cillian Murphy, Amerikalı teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor - "atom bombasının babası" olarak biliniyor.

Gelfond Cuma günü "Barron's Roundtable"da, "IMAX'ta Oppenheimer'ın önünde daha büyük bir deneyim yok. Biraz kült bir çılgınlık gibi. Yani ülkeler arası uçan insanlar var, saat 6'da bile gösterimler tükeniyor. Yani insanlar gerçekten Oppenheimer'ı izlemenin yolunun IMAX'ten geçtiğini biliyorlar," dedi.

"Biraz önce IMAX için belli bir miktarı bütçeye ayırmıştık ve muhtemelen orijinal bütçemizin yaklaşık üç katı kadar bir şey yapacağız. Oppenheimer'ı görmek isteyen insanlar bunun IMAX'te farklı olduğunu biliyorlar," dedi.

Universal Pictures tarafından yayınlanan bu görüntüde Cillian Murphy, "Oppenheimer"dan bir sahnede. (Universal Pictures via AP) | AP Newsroom

IMAX, film seyircilerine immersif bir film deneyimi sunmak için yüksek çözünürlüklü film kameraları, formatlar, projektörler ve tiyatrolardan oluşan bir film formatıdır.

Gelfond, "FOX Business" ile paylaştığı gibi, IMAX deneyiminin Hollywood'un COVID-19 pandemisi sonrası ve son zamanlarda yaşanan oyuncu ve yazar grev sonrası çıkmazdan kurtuluş sağlayan bir sinema yeniden canlanmasını nasıl desteklediğini anlattı.

2023'ün, üst üste ardışık blok filmler ve bu yıl 84 yeni tiyatro anlaşmasıyla ağlarını genişletmeleri sayesinde IMAX için "harika bir yıl" olduğunu vurguladı. CEO, bunun neredeyse 2022 için sahip olduklarından neredeyse iki katı olduğunu açıkladı.

Gelfond ayrıca IMAX modelinin daha esnek olduğunu ve yeni çıkışlara bağımlı olmadığını belirtti.

"Geçen yıl Top Gun [Maverick]'i yayınladık ve yaklaşık 45 milyon dolar kazandık, sonra başka filmler oynamak zorunda kaldık ve Top Gun'ı tekrar yayınladık ve başka 65 milyon dolar kazandık," dedi.

IMAX CEO'su şirketin iş yapısı ve nasıl kar elde ettikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

"Dünya çapında 90 ülkede 1,700 IMAX tiyatrosu bulunuyor. Teknolojimizi lisanslıyoruz, bunun içinde perde projektörü, ses sistemi ve tüm arka uç bulunuyor. Yani dünya genelindeki her tiyatroyu 24 saat boyunca izliyoruz. IMAX'te güneş asla batmaz."

"Gelir, filmin stüdyo tarafından piyasaya sürülmesinden geliyor, bu nedenle Oppenheimer örneğinde Universal'den belirli bir miktar geliyor.

Dünya çapındaki lisans ortaklarımız olan göstericilerden geliyor. Onlardan telif hakkı alıyoruz," diyor Gelfond.

"Ayrıca düzenli olarak sistemi bakımını alıyoruz, bu yüzden tekrarlayan bir bakım geliri akışımız var. Ayrıca filmler yapmak için kameralar sağlamaktan da para kazanacağız. Bunu yapmaktan ücret alıyoruz. Yani bu çok fazla tekrarlayan gelir," dedi.

Oppenheimer, tüm zamanların en yüksek gişe yapan 8. IMAX yayını ve Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %93 ve izleyici puanından %91 puan aldı.

Box Office Mojo'ya göre, basın saati itibarıyla film dünya genelinde 572 milyon doların üzerinde gelir elde etti.