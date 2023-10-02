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Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.

Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya 'ya geldiğini kaydetti.

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