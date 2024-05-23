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Toplululuk bu yıl mart ayında da "Invincible Shield" adlı yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan topluluk, dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

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Tüm zamanların en başarılı metal grupları arasında gösterilen Judas Priest , "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da konser verecek.

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