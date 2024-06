İstanbul

Topluluk, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında Volume Up Organizasyon ve STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Konserde, grubun kurucu vokalist Ian Gillan'a gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti.

Konsere "Highway Star" şarkısıyla giriş yapan grup, "A Bit on the Side", "Hard Lovin' Man", "Into the Fire", "Portable Door", "Anya" ve "Smoke on the Water" adlı sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Seyircilere hitap eden Deep Purple'ın vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Marşı ve İstiklal Marşı seslendirildi

Gillan, "Uncommon Man" şarkısını, 2012'de hayatını kaybeden Deep Purple'ın kurucu üyelerinden Jon Lord'a adadı.

"Anya" şarkısının ardından klavye solosuna giren Airey, Mozart'ın Türk Marşı ile İstiklal Marşı'nı da dahil ettiği solo eserde seyircilerden büyük alkış aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konser, grubun 1970'te kaydettiği "Black Night" şarkısıyla son buldu.

Deep Purple kimdir?

Londra'da 1967'de Jon Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Ritchie Blackmore ve Ian Paice tarafından kurulan Deep Purple, 57 yıllık kariyerinde çok sayıda eleman değişikliğine gitti.

David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner, Joe Satriani gibi isimleri kadrosunda ağırlayan grup, kariyerine 22 stüdyo albümü sığdırdı.

Queen, Uriah Heep, Metallica, Aerosmith, Bon Jovi ve Alice In Chains adlı gruplara ilham kaynağı olan Deep Purple, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5. sırada yer aldı.

Şimdiye kadar Türkiye'ye 5 kez gelen grup, son olarak 25 Mayıs 2022'de İstanbul'da sahne almıştı.