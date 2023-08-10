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Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezonki çıkışıyla dikkati çeken Newcastle United, eski günlerini arayan Manchester United ve Jürgen Klopp önderliğinde yeniden zirveyi hedefleyen Liverpool'un performansları da merak konusu olacak.

Geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Manchester City'ye kaybeden Arsenal, rakibi karşısında elde ettiği Community Shield zaferiyle yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ligde geçen sezon yaşanan Manchester City-Arsenal rekabetinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

İlk haftanın dikkati çeken karşılaşmasında ise Chelsea ile Liverpool sahaya çıkacak. İki takım, 13 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İngiltere'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Manchester City ile yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley arasında yapılacak. Mücadele, TSİ 22.00'de Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

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