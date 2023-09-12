Haber: Mert Osman Erman

Liberiya bayraklı gemiye, bir Rus gemisi tarafından ateşlenen füzelerle saldırı düzenlendiği ekledi.

Temmuz ayında, Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna limanlarına seyahat eden gemilerin askeri hedefler olarak görülebileceği konusunda uyarı yapmıştı.

Bu uyarı, Moskova'nın BM destekli bir tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından geldi; bu anlaşma, sivil kargo gemilerine Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracat özgürlüğü vadeden bir anlaşmayı içeriyordu.

O dönemde, Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tarım ürünlerinin üzerinde çok fazla kısıtlama olduğundan şikayet etmişti.

Moskova, anlaşma gereği böyle bir şey yapmayacağına dair söz verdiği halde, anlaşmadan çekildikten birkaç gün sonra Ukrayna'nın güney limanlarına saldırılara başladı.

Pazartesi günü parlamentoya konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tahıl gemisine yönelik başarısız saldırının yalnızca "Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu gösterdiğini" söyledi.

"Ukrayna, uluslararası sularda mallarını ihracat hakkına sahiptir ve dünyayı beslemeye yardımcı olan tahıl taşıma hakkına sahip olma ahlaki hakkına sahiptir" diyen Sunak, dedi.

Rusya henüz saldırı hakkında yorum yapmadı.

Moskova, tahıl anlaşmasından çekildikten sonra Ukrayna liman altyapısını giderek daha fazla hedef aldı. Kiev, bunun tahıl ihracatını zedelemek ve küresel gıda güvenliğini zayıflatmak için "içten bir" girişim olduğunu iddia etti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rusya'nın anlaşmadan çekildikten bu yana 280.000 ton tahıl yok ettiğini, bunu "gıdayı ve masum ticareti dünya geri kalanının maliyetine silahlaştırmaya çalışmakla" suçladı.

Yetkililer ayrıca, Rus saldırılarının Temmuz ayından bu yana Odesa ve yakındaki Chornomorsk ve Reni limanlarındaki 26 liman altyapısını tahrip ettiğini söyledi.

Temmuz ayında, Kenya yetkilileri, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin kuraklıkla mücadele eden ülkeler için "sırtta bıçak saplamak" anlamına geldiğini söyledi.

Kenya'nın dışişleri bakanlığının üst düzey kamu görevlisi Korir Sing'Oei, hamle nedeniyle küresel gıda arzının artmasının, zaten kuraklıktan etkilenen Afrika Boynuzu ülkelerini "orantısız bir şekilde" etkilediğini söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl sağlama sözü verdi - hepsi uluslararası forumlarda Rusya'yı desteklemiş olanlar. Ancak Dışişleri Bakanlığı, Rus saldırılarının, Moskova'nın Afrika devletlerine bağış yapmayı taahhüt ettiği toplam tahıl miktarını aştığını ve bunun bir milyon kişiyi bir yıl boyunca besleyebilecek kadar olduğunu söyledi.