İngiltere

Projeleriyle yaşadıkları toplumda fark yaratan gençlere, başarıları ve ortaya koydukları çabadan ötürü her yıl temmuzda İngiltere UPF tarafından verilen "Youth Achievement" ödülü, bu yıl Watford bölgesinde yaşayan Kaya'ya verildi.

"Plant4Life (Yaşam için Bitki)" projesinin lideri olan 16 yaşındaki gence ödülü, iktidardaki Muhafazakar Partinin Watford Milletvekili Dean Russel tarafından İngiliz parlamentosundaki komite odasında düzenlenen törende takdim edildi.

Projenin amacı, öğrencilere hayatlarının her yılında bir tohum ekme alışkanlığı kazandırmak

Gençleri daha fazla tohum ekmeye ve daha sürdürülebilir yaşam sürmeye teşvik amacıyla eğitim programı geliştiren Kaya, Watford'daki ilkokullarda eğitim toplantıları düzenleyerek, öğrencilere bitkilerin önemini ve ekosisteme katkılarını öğretiyor.

Özel şirketler ve belediyelerle işbirliği yaparak, ücretsiz tohum dağıtan Safa ve ekibi, öğrencilere hayatlarının her yılında bir tohum ekme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 okulda 10 binden fazla öğrenciye ulaşacak projeyle, dikilecek bitki sayısının 1 milyonu aşması öngörülüyor.

Proje kapsamında ayrıca, çevre sorunlarının ve bu sorunların çözümünün öneminin daha fazla farkında olan bir nesil yetişmesi amaçlanıyor.

Öğrencilere sürdürülebilirlikle ilgili eğitimler veriyor

İngiltere'de çevre dostu çalışmalarıyla takdir gören Muhammed Safa Kaya, "Plant4Life" projesi, aldığı başarı ödülü ve hayata geçirmeyi planladığı projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Safa, "Bu ödül, yaşadıkları yerlerde bir proje yaparak, etrafındakilere iyi bir şekilde etki eden gençlere verilen bir ödül. Ben de kendi yaşadığım Watford'da ilkokullara gidip, oradaki öğrencilere sürdürülebilirlikle ilgili eğitimler veriyorum. Onlara bir paket tohum ve her yıl bir tohum ekmeleri için eğitimler veriyoruz." dedi.

Söz konusu projeyle geçen yıl Watford Belediyesinin "İlk Genç Yeşil Belediye Başkanı" seçildiğini ve halen bu görevi sürdürdüğünü anlatan Kaya, "Bu kapsamda, özel şirketler ve belediyelerle çalışarak, gençlere, ilkokul öğrencilerine tohum ekmeyi öğretiyoruz ve bunu hayatları boyunca sürdürmelerini sağlıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlikle ilgili de eğitimler veriyoruz." dedi.

"Projeyi, Türkiye'ye ve diğer ülkelere de yaymak istiyorum"

Ailesiyle 4 yıldır İngiltere'de yaşayan Kaya, BM'ye bağlı UPF'nin başarı ödülüne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Belki de bu ödülü alan en genç kişiyim. Kesinlikle çok mutluyum ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, bundan sonra öncelikle "Plant4Life" projesini büyütmek istediğini belirterek, "Bütün ülkelere, dünya çapında, Türkiye'ye ve diğer ülkelere de yaymak istiyorum. Gelecekte de politika eğitimi almak ve toplumumdaki insanlara yararlı projeler yapmak istiyorum." dedi.

AA