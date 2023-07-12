LONDRA AA- İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan ordusuyla ilişkili işletmelerin hedef alınarak, 6 ticari kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu yaptırımların, Sudan'da savaşan milislere finansman ve silah sağlayarak, ülkedeki yıkıcı çatışmayı körükleyen işletmelere yönelik olduğu belirtilen açıklamada, yaptırım kararı alınan holding ve şirketlerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Sudan ordusu ve HDK tarafından kontrol edilen şirketlere yönelik bu katı tedbirler, İngiliz vatandaşlarının, şirketlerinin ve bankalarının bu şirketlerle iş yapmasını engelleyerek finansal özgürlüklerini kısıtlayacak ve barış sürecine dahil olmaları için taraflar üzerinde baskı oluşturacak." ifadesi yer aldı.

"Şirketlerin paralarının anlamsız bir çatışma için harcanmasına seyirci kalamayız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, söz konusu yaptırımların, eylemleriyle milyonlarca insanın hayatını mahvedenleri doğrudan hedef almadığını kaydetti.

Cleverly, her iki tarafın da savaşta çok sayıda ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ve bunun tamamıyla gayrimeşru olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'da masum siviller çatışmaların yıkıcı etkileriyle yüzleşmeye devam ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri ya da Sudan ordusuna fon sağlayan bu şirketlerin paralarının anlamsız bir çatışma için harcanmasına seyirci kalamayız. Uluslararası ortaklarımızla çalışarak anlamlı bir barış sürecini desteklemek, şiddeti durdurmak ve serbest insani erişimi sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.