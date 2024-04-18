Bilecik

Sakarya Nehri'nin kıyısında yer alan ve 1970 yılına kadar nahiye, daha sonra köy statüsünde olan İnhisar, 20 Mayıs 1990'da ilçeye dönüştürüldü.

Köyde 3 dönem muhtarlık yapan Mehmet Ali Koyundere, İnhisar Belediyesinin kurucu başkanı olarak görevini 27 Mart 1994'teki yerel seçimlere kadar sürdürdü.

Belediye, 1994-1999 döneminde Sümer Reyhan, 1999-2009'da Hüseyin Ekiz, 2009-2014'te İsmail Cambaz, 2014-2019'da Ayhan Ödüpek ve 2019-2024'te Mehmet Kepez tarafından yönetildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, AK Parti İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak 13 yıl görev yapan, 2014-2024 yıllarında İl Genel Meclisi Üyeliğinde de bulunan 49 yaşındaki Nihal Arslan kazandı.

İlçede 2022'de Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu başkanlığını üstlenen Arslan, seçim yarışından kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 42,92 oyla galip ayrılarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Mazbatasını alarak görevine başlayan evli ve 4 çocuk annesi Arslan, dedesi merhum Mehmet Ali Koyundere'nin muhtarlık ve belediye başkanlığı yaptığı ilçeye eserler kazandırmak için yola çıktıklarını söyledi.

Dedesi başkanlık görevine geldiğinde 15 yaşında olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Belediyenin kuruluşunda perdelerinin düğmelerini bile biz dikmiştik. Burada hizmet etmek bana büyük mutluluk ve onur verecek.

Çok seviyeli bir seçim süreci geçirdik. Halkımız bana güvendi, sahip çıktılar ve kızlarını yalnız bırakmadılar. Dedemden aldığım terbiye ile inşallah ilçeme bundan sonraki dönemde onun yolunda ve izinde hizmet edeceğim. Belediyede başkan olarak hizmet etmek hem büyük mutluluk hem de onur verecektir. Tüm zamanımı ve gayretimi ilçeme hizmet için harcayacağım."

"Tarihiyle, doğasıyla ve tarımıyla ilçemizi tanıtmaya çalışacağız"

Nihal Arslan, görevi devraldıkları belediyede altyapı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

İlçenin ekonomisiyle ilgili bilgi veren Arslan, "Tarımsal alanda yıl boyunca seralar olmak üzere arazilerimizde üretim yapılıyor. Yeni dönemde üreten, gelişen ve büyüyen bir İnhisar olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tesis kurma hayalimiz var, bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Makarna, salça ve meyve, sebze kurutma olarak çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.

Arslan, İnhisar'ın yöresel ürünlerini Türkiye ve dünyaya tanıtıp pazarlayacaklarını ifade etti.

İlçede yoğun şekilde "deve dişi nar" üretimi yapıldığını anlatan Arslan, ürünün tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

İnhisar'ın turistik değerlerine değinen Arslan, şöyle konuştu:

"İlçemiz, Sakarya Nehri'nin kıyısında olmasından dolayı doğal güzelliklerini hala koruyor. Bunun yanında ilçemizde Osmanlı mezarları mevcut, kimlik taşlarımızı koruma altına alacağız. Günümüzden 16 bin yıl öncesine dayanan Gedikkaya Mağarası ve Harmanköy'de Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesi var, bunlar bizim manevi dinamiklerimiz. Tabiat güzelliklerimizin başında Türkiye'de sayılı olan 3 kilometre uzunluğunda Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'mız var. Tarihi misyonu ve tabiat güzellikleriyle son yıllarda ilgi çekmeye başladık. Tarihiyle, doğasıyla ve tarımıyla ilçemizi duyurmaya ve tanıtmaya çalışacağız."

Arslan, mikroklima özelliğinden dolayı ilçede domates, biber, patlıcan, taze soğan, taze fasulye, salatalık, kabak, ıspanak, marul, maydanoz ve lahana gibi sebzelerin üretildiğini sözlerine ekledi.