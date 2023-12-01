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Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

Açıklamada, " İnsani ara nın bitmesinin ardından 2 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 14'e çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

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