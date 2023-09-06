Haber: Mert Osman Erman

Ardından kişisel tehditler ortaya çıkıyor - ona "kötülüğe örtü sağlama" ile suçlanıyorlar.

Bay Mayo, 14 Ekim'de yapılacak olan Avustralya'nın tarihi Voice to Parliament referandumunun Kamuoyunda Evet kampanyasının yüzlerinden biridir.

Başarılı olursa, bu oylama 46 yıl sonra ilk kez ülkenin anayasasını değiştirerek, Aborijin ve Torres Boğazı Adaları halkının topluluklarına etkileyen politikalar konusunda hükümete danışmanlık yapacak bir kurum oluşturacak.

Anketler uzun süredir değişikliği desteklediğini gösteriyordu, ancak şimdi Hayır oyu önde görünüyor.

Bazıları bu değişikliğin kamuoyu düşüncesini yansıttığını savunsa da, Evet kampanyası, bilgi eksikliği ekosistemi üzerinden yönlendirilen ve No kampanyasındaki figürler tarafından "amplifikasyon" edildiğini iddia etmektedir ve sosyal medyada şüpheli hesaplar tarafından.

Bağımsız uzmanlar, çevrimiçi olarak "ormansız gibi yayılan" en "zehirli" ve yaygın yanlış bilgilerin ırkla ilgili olduğunu söylüyor.

Tüm bu gürültü arasında, giderek daha bölücü bir tartışmanın merkezinde buldukları kendilerini bulan Birinci Milletler topluluklarının zihinsel sağlığı üzerine endişeler artıyor.

Ve Avustralya'nın ulusal kimliğinin kalbindeki açık yaralarla başa çıkmak için hazır olup olmadığı yine sorgulanıyor.

En zorlu bölümlerden bazıları, Birinci Milletler halkına yönelik katliamlar ve şiddet ve topraklarının ve geçim kaynaklarının çalınması gibi olayları içerir.

Aborijin ve Torres Boğazı Adaları Avustralyalıları, örneğin, non-Aborijin Avustralyalılara göre intihar oranı neredeyse iki kat daha fazladır. Ve nüfusunun yüzde 4'ten azını temsil etmelerine rağmen, Aborijin ve Torres Boğazı Adaları insanları mahkumların yüzde 32'sini oluşturur.

Başbakan Anthony Albanese, Voice'u "gerçek, zamanında ve çok gereken bir değişiklik için bir nesil fırsatı" olarak çerçevelendirdi. Destekçiler, Birinci Milletler topluluklarına daha fazla öz yönetim yolunu açacağını söylüyorlar.

No kampanyası ise Voice'un çok fazla güce sahip olacağını savunuyor - hükümet süreçlerini zayıflatacağını ve itirazları ile mahkemeleri tıkayacağını iddia ediyor.

Ancak Voice'un veto yetkisi olmayacak ve No kampanyası tarafından dile getirilen birçok endişe, Avustralya'nın avukatı ve anayasa uzmanları tarafından çürütüldü veya güçlü bir şekilde reddedildi, bunun arasında Avustralya'nın başsavcı tarafından da.

Disinformation 'ekosistemi'

Gerçek kontrolcüler ve gözlemcileri, çevrimiçi tartışmanın ırk üzerine odaklandığını söylüyor.

"İrkin istismar, troll, yanlış bilgi ve komplo teorisi oluşturmanın ana vektörlerinden biri olduğunu ve tartışmanın Hayır tarafında Twitter'ın [X] bu tür şeylerle dolu olduğunu söylüyor" diyor 250 binin üzerinde Voice ile ilgili gönderiyi analiz eden bir dijital medya öğretim görevlisi olan Dr. Timothy Graham.

Avustralya İlişkilendirilmiş Basın'ın FactCheck ekibi - Facebook, Instagram ve TikTok'taki içerikleri izlemekle görevlendirilmiş - bu platformlarda da aynı şeyi fark etmiş.

Resmi kampanya yeni başlamış olsa da, şu anda, Avustralya'nın 2022 seçiminde gördüklerini aşan yanlış bilgi ve dezinformasyon miktarını görmeye başladı, diyor editör Ben James.

Ekip, referandumun kuralları, anayasa hakkındaki yanlış iddialar, ana kampanya figürleri ve gelecekte bir "siyah devlet"in olasılığı gibi her şeyi içeren gönderileri çürüttü.

Bu arada, Bay James, bu iddiaların "her iki taraftan kontrol edilen iddialardan geldiğini ama kesinlikle önergeye karşı olanlardan daha fazla iddianın geldiğini"

belirtiyor.

Bay James, tüm anti-Voice iddialarının ırkçı alt tonlar veya aşağılayıcı ve aşağılayıcı dil içerdiğini söylüyor.

Bay James, tüm anti-Voice iddialarının resmi Hayır kampanyasından gelmediğini ve en rahatsız edici içeriğin genellikle her iki tarafın temsilcilerinden gelmediğini vurguluyor.

Ancak analistler, içeriğin büyük bir bölümünün Hayır kampanyasının temelini oluşturan hikayeleri yansıttığını söylüyorlar. Bu, Avustralya'nın muhalefet lideri Peter Dutton'ın Voice'un "ırka dayalı olarak ülkeyi kalıcı olarak böleceğini", Birinci Milletler topluluklarına daha fazla hak ve ayrıcalık tanıyan bir "Orwellian etki" yaratacağını iddia ettiği iddiaları içerir. Bu uyarılar, hukuk ve anayasa uzmanlarına göre temelsizdir.

Bay Dutton, yanlış bilgi yaydığı iddialarına doğrudan cevap vermemiş olsa da, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, "Avustralyalılar, Voice modeli hakkında makul ve meşru endişeler dile getirdiklerinde, hükümet onları bir korku kampanyası olarak, saçmalık olarak, gürültü olarak ve yanlış bilgi olarak reddeder" dedi.

Bununla birlikte, Evet kampanyası ile çalışan sosyal medya uzmanları, ırksal bölünmeyi çevreleyen mesajlaşmanın "aslında olmayanlık" ve bot benzeri davranış belirtileri gösteren bazı çevrimiçi hesaplar olduğunu söylüyorlar.

Bu hesaplar yakın zamanda oluşturuldu, neredeyse hiç geçmişi yok ve "aynı içeriği kesin olarak kopyalıyor" deniyor iletişim danışmanı Ed Coper.

Coper'ın verdiği bir örnek, Voice karşıtı bir Facebook gönderisinin, oluşturulduktan kısa bir süre sonra 53.000'den fazla kez paylaşıldığını, ancak yalnızca 92 beğeni ve 23 yorum aldığını belirtiyor. Bu, platformun algoritmasını "oyunu manipüle etmek" ve yanlış bilgiyi "mümkün olduğunca yaymak" için kullanma girişiminin bir kanıtı olduğunu savunuyor.

Temmuz ayında, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, referandumu izlemekle görevlendirilen fact-checking ekiplerine daha fazla fon sağladığını duyurdu. Ancak geçen hafta, sertifikasyon ve karşılaşılan şikayetler konusunda grubun gözden geçirilmesi için bir ortak kuruluşu askıya aldı.

"Sahte hesapların arkasındaki bu etkinliği daha etkili bir şekilde tespit etmek ve engellemek için yapay zeka yeteneklerimizi iyileştirdik" dedi Meta'nın Avustralya'dan Kamu Politikası Direktörü Mia Garlick.

Bay Mayo için, sosyal medyada dolaşan hikayeler ile kamusal alanda deneyimlediği şey arasında giderek artan bir kopukluk var.

"Çevrimiçi tüm bu hakareti çekersiniz - ve benim için ana akım medyada bile - ancak diğer Avustralyalılar arasında hissiyat tamamen farklı. Büyük bir başarıya doğru büyük bir ivme hissedebilirim" diyor Kaurareg Aborijin ve Kalkalgal, Erub Adaları Torres Boğazı Aborijin adamı, BBC'ye.

Topluluk zararı

Ruh sağlığı kurumları, çevrimiçi nefret konuşması ve taciz raporlarının önemli ölçüde arttığını kaydediyorlar.

"Son dört ayda kötüye kullanım çağrılarında yüzde 106 artış yaşadık, bu da Voice'un nedeni olduğunu düşünüyorum" diyor Marjorie Anderson, Birinci Milletler Avustralyalıları için bir kriz destek hattı olan 13Yarn'ın ulusal yöneticisi.

Sosyal medya üzerindeki ırkçı saldırıları "korkunç" olarak tanımlıyor.

"Referandumdan sonra verilen zararın ölçüsünü bilmiyoruz. Aborijin intihar oranı artarsa ve bunu Voice etrafındaki yanlış bilgilendirmeye bağlayabilirsek, sorumluluğunu düşünün" diyor.

Ancak No oyununun arkasında duran Fair Australia, iddialarının arkasında duruyor.

"Liderleri, bu ayrıştırıcı referandumun tüm sorumluluğunu ve Evet kampanyalarını giyiyorlar. Biz, Avustralyalıları ırka göre bölmeye çalışanlar değiliz" diyor grubun lideri Senatör Jacinta Nampijinpa Price, BBC'ye.

Megan Krakouer, Menang kadını ve Ulusal İntihar Önleme ve Travma İyileşme Projesi'ni yöneten bir kadın, aynı zamanda "ırkçılık ve nefret yorumları" hakkında ciddi rapor artışları gördüklerini söylüyor.

Bayan Krakouer, başlangıçta Voice'a karşıydı ve danışmanları milletvekillerine karşı bir veto yetkisi olmayacaksa yeterince ileri gitmeyeceğini düşünüyordu.

Ancak Batı Avustralya'da kendi yerel topluluğunda intiharların artmasının ardından pozisyonunu değiştirdi. Şimdi umudu, bedenin "mükemmel olmasa da" "Birinci Milletler insanlarını öldüren ve inciten kes

kin sorunlar" üzerinde "dengeleri değiştireceği".

Açıkçası, Evet kampanyası temsilcileri hala son anketteki düşüşe rağmen güveni yansıtıyorlar.

Ancak Bay Mayo, kampanyanın kazanıp kaybetse bile tartışmanın kendisine ne tür yaralar açabileceinden endişe duyuyor.

"İnsanlar bu kampanya boyunca acı çekecekler. Benim için en utanç verici şey, muhalefetin bu konuşmaya ne yaptığı ve tarih bunu yansıtacaktır" diyor.

"Bu, sadece herkesten başka bir şey almak değil, sömürge geçmişimizin yüklerini almak dışında bir şey değil. Umut verici ve birleştirici ve onlar bunu bölücü bir siyasi mesele haline getirdilerğ zaman bunu yapmadı. bu temel, mütevazı bir reform."