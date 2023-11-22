Haber: Damla Oya Erman

Gökyüzündeki bu gizemli oluşum, M87 galaksisinin merkezinde bulunan ve "M87*" olarak bilinen süper kütleli kara delik. Olay Ufku Teleskobu (EHT), dünya çapında sekiz radyo teleskobunun verilerini birleştirerek oluşturulan dev bir sanal teleskop aracılığıyla incelendi.

Astronomlar, kara deliklerin çevresine yaklaşan her şeyi yuttuğunu biliyorlar. Ancak M87*'ün, adeta bir ışın kılıcı gibi enerjiyi geri verdiği ortaya çıktı. Gözlemler, kara deliğin döndüğünü ve bu sırada manyetik alanını ile birlikte uzayın dokusunu sürüklediğini gösteriyor.

Bu olay, kara deliklerin eski tanımlarını altüst ediyor. Bilim dünyası için heyecan verici bir gelişme olan bu keşif, evrende neler olup bittiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Kara deliklerin enerji kaybı yaşaması, bilim insanlarını bu fenomenin ardındaki sırları çözmeye yönlendirebilir.

Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gizemli kara delik, uzaydaki olayları ve evrende gerçekleşen benzersiz olguları anlamamıza ışık tutuyor. Olay Ufku Teleskobu'nun bu çarpıcı görüntüleri, evrendeki bilinmeyenleri çözmek için yapılan uluslararası işbirliklerinin ve teknolojik gelişmelerin bir başka örneğini sunuyor.