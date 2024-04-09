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Ligin lideri Inter, bu sonuçla puanını 82'ye yükseltirken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı.

Mavi-siyahlı kulüp, Hakan'ın bu golüyle Serie A 'da bir sezonun ilk 31 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başaran ilk takım oldu.

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