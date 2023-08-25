Haber: Damla Oya Erman

Bu makalede, iPhone 15'in şu ana kadar neler sunacağına dair bilgileri derledik. Özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı ve daha fazlası ile ilgili önemli detaylar.

Apple, son yıllarda iPhone serisini büyük sürümlerle üç yıllık bir döngüde güncelleme yoluna gitti. 2014 yılında iPhone 6'nın piyasaya sürülmesiyle başlayan bu süreç, 2017'de iPhone X ve 2020'de iPhone 12 ile devam etti.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Pro modelleri, Dinamik Ada ve 48 megapiksel ana kamera gibi özelliklerle dikkat çekti. Ancak iPhone 15 serisi, üç yıllık döngünün kritik bir noktasına denk geliyor ve en iyi iPhone modellerinden biri olması bekleniyor.

iPhone 15, dört farklı varyant olarak piyasaya sürülecek ve Apple'ın akıllı telefon şarj standardını USB-C'ye dönüştüreceği düşünülüyor. Özellikle Avrupa pazarında standart gereklilikler nedeniyle bu değişim bekleniyor. Ancak söylentilere göre, bu dönüşümün fiyat aralığı konusunda şaşırtıcı olabileceği belirtiliyor.

iPhone 15 serisi çeşitleri

Bloomberg'in önde gelen teknoloji muhabiri Mark Gurman'a göre, iPhone 15 serisi içinde dört farklı model bulunacak: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Bu modeller, Apple ürün planlarını doğru bir şekilde tahmin edebilen bir kaynağa dayanarak söyleniyor.

En büyük değişiklikler muhtemelen iPhone 15 Pro serisinde olacak. Ancak analistler arasında genel bir fikir birliği, tüm modellerde beklenen dönüşümsel bir değişikliğin Apple'ın Lightning bağlantısının sona ermesi ve USB-C şarj standardının gelmesi olduğu yönünde.

Tartışmalı bir konu olan fiyatlar ise iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin iPhone 14 serisine göre daha yüksek fiyatlarla geleceğini gösteriyor. Analistler, daha dayanıklı bir tasarım ve ince çerçeveler karşılığında bu fiyat artışının adil bir değişim olduğunu savunuyorlar.

Kameralar, pil ömrü ve tasarım

iPhone 15 serisinde beklenen diğer yenilikler arasında kameraların güçlendirilmesi yer alıyor. Tüm modellerde 48 megapiksel ana kamera ve standart 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera sunulması bekleniyor. Özellikle iPhone 15 Pro Max modelinde yeni bir periskop lensi ile 5-6x optik yakınlaştırma özelliği sunulması bekleniyor.

Pil ömrü konusunda ise iPhone 15'in %15 oranında bir pil kapasitesi artışı sunması öngörülüyor. Tasarım tarafında ise daha ince çerçeveler ve iPhone 15 Pro modellerinde titanyum çerçeve kullanılacağı belirtiliyor.

USB-C geçişi ve dinamik ada iyileştirmesi

iPhone 15 serisi, Apple'ın özel Lightning bağlantısını bırakarak USB-C'ye geçeceği şeklinde güçlü bir beklenti bulunuyor. Bu, özellikle Avrupa Birliği düzenleyicilerinin baskısıyla gerçekleşecek bir değişim.

Ayrıca, Dinamik Ada adı verilen özellik de iPhone 15 serisinin dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde telefonun yakınlık sensörü entegre edilerek, kulak yakınında tutulduğunda ekranın otomatik olarak kapanması sağlanacak.

Sonuç olarak

Yeni bir iPhone almayı düşünenler için, iPhone 15 serisinin yaklaşan lansmanını beklemek iyi bir seçenek olabilir. Bu serinin, bir dizi dönüşümsel yenilikle geleceği ve en iyi iPhone modelleri listesinde yer alan birçok modeli geride bırakacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin indirimli fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor, bu da alışveriş kararınızı etkileyebilir.