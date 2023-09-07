Haber: Mert Osman Erman

Türkiye'den doğduğu Irak'a taşındıktan sonra 17 yaşında olan 2017'de kanalını başlattı ve bağımsızlığı, nişanlısı, makyaj ve diğer şeyler hakkında konuşuyordu. Tiba mutlu görünüyordu ve on binlerce abone çekiyordu.

Ocak ayında ailesini ziyaret etmek için Irak'a geri döndü ve babası tarafından öldürüldü. Ancak cinayetin "tasarlanmış" olarak kabul edilmediği ve babasının sadece altı ay hapis cezasına çarptırıldığı düşünülüyordu.

Tiba'nın ölümü, Irak'ın "namus cinayetleri" olarak adlandırılan yasalarıyla ilgili tartışmalara neden oldu ve muhafazakar tutumların egemen olduğu bir ülkede kadınlara nasıl davrandığını ortaya koydu.

Uykusunda boğuldu



Tiba, ölümünden sonra 20 bin aboneyi aşkın bir çevrimiçi takipçi kitlesi oluşturdu - bu rakam ölümünden sonra daha da arttı.

Her gün videolar paylaşıyordu ve Türkiye'nin onun için açtığı yeni yaşamın tadını çıkarıyordu.

Aralık 2021'deki ilk videosunda, Tiba eğitimini geliştirmek için taşındığını ancak hayatı sevdiği için kalmaya karar verdiğini söyledi.

Raporlara göre babası Tayyip Ali, onun oraya taşınma kararını onaylamadı - ayrıca İstanbul'da yaşadığı Suriyeli doğumlu nişanlısıyla evlenmeyi de kabul etmedi.

Tiba'nın, Ocak ayında evini ziyaret etmek üzere Irak'a döndüğünde aile içi bir anlaşmazlığa karıştığı düşünülüyor.

Raporlara göre Tayyip Ali, 31 Ocak'ta onu uykusunda boğarak öldürdü. Daha sonra kendini polise teslim etti.

Tiba'nın ölümünün ardından Irak'ta "namus cinayetleri" etrafındaki yasalara yönelik protestolar patlak verdi.

Irak Ceza Kanunu, aile üyelerine karşı işlenen şiddet suçlarında "namus"u hafifletici bir faktör olarak kabul ediyor, İçişleri Bakanlığı analizine göre.

Kanun, "namus cinayetleri" için düşük cezalara olanak tanır, tahrik veya suçlananın "namuslu nedenleri" olduğu gerekçesiyle.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü General Saad Maan, BBC'ye şunları söyledi: "Tiba al-Ali'ye bir kaza oldu. Hukuk perspektifinden bakıldığında, bu bir suç kaza ve diğer perspektiflerde, bu bir namus cinayetinin kaza."

General Maan, Tiba'nın Irak'ta kaldığı süre boyunca babasıyla hararetli bir tartışmaya girdiğini de açıkladı.

Olaya yetkililerin tepkisi hakkında sorulduğunda General Maan şunları söyledi: "Güvenlik güçleri, vaka ile ilgili olarak en yüksek profesyonellik standartlarıyla ve hukuku uygulayarak ilgilendiler.

"Bir ön inceleme ve hukuki bir soruşturma başlattılar, tüm kanıtları topladılar ve dava dosyasını bir ceza vermek için mahkemeye sevk ettiler."

Kadın düşmanlığına dayalı



Tiba'nın öldürülmesi ve babasına verilen hafif ceza, Irak'taki kadınlar ve dünya genelinde kadın hakları aktivistleri ar

asında, Irak yasaları altında kadın ve kızları ev içi şiddetten koruma konusundaki eksiklik hakkında öfkeye neden oldu.

Örneğin, Irak Ceza Kanunu'nun 41. maddesinde "bir kocanın karısına cezalandırılması" ve "ebeveynlerin... belirli sınırlar içinde otoriteleri altındaki çocuklarını disipline etmeleri" yasal haklar olarak kabul edilir.

409. madde ise şunları belirtir: "Eşini zina eyleminde yakalayan veya kız arkadaşını yatağında sevgilisiyle bulan ve hemen birini veya her ikisini öldüren veya birini öldüren veya kalıcı olarak sakat bırakan bir kişi, üç yılı aşmayan bir hapis cezasıyla cezalandırılır."

Kadın hakları aktivisti Dr. Leyla Hussein, BBC'ye şunları söyledi: "Bu cinayetler genellikle kadın düşmanlığına ve kadınların bedenlerini ve davranışlarını kontrol etme isteğine dayanır.

""Namus cinayeti" terimini kullanmak kurbanlar ve aileleri için zararlı olabilir," dedi. "Bu, onların kendi ölümlerinden bir şekilde sorumlu oldukları, yanlış veya utanç verici bir şey yaparak üzerlerine çektikleri fikrini pekiştirir."

BM, dünya genelinde yılda 5.000 kadın ve kızın aile üyeleri tarafından "namus cinayetleri" olarak adlandırılan suikastlarla öldürüldüğünü tahmin ediyor.'Bu durmalı'

Tiba'nın ölümünden beş gün sonra Irak güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi önünde 20 aktivistin gösteri yapmasını engelledi.

Yürüttükleri dövizlerde "Kadınları öldürmeyi durdurun" ve "409'u durdurun" yazıyordu ve "Kadınları öldürmek cinayetin onurunda yok" diye bağırdılar.

Iraklı aktivist ve insan hakları savunucusu Ruaa Khalaf, Irak yasasının büyük ölçüde geliştirilmesi, değiştirilmesi ve uluslararası anlaşmalarla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Khalaf, Tiba'nın babasına verilen cezanın "adaletsiz" olduğunu ve bu tür vakaları "kadın haklarını ihlal eden hükümler ve mevzuatlar olarak gördüğünü" söyledi.

Kadın hakları savunucusu Hanan Abdelkhaleq, "Bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu durmalı. Kadınları öldürmek çok basit hale geldi.

"Boğma, bıçaklama. Kolay hale geldi. 409'uncu maddeyi durduracağını umuyoruz, onu iptal ederler umarım."

Sosyal medyadaki diğer kadın aktivistler de Tiba'nın öldürülmesinin izole bir olay olmadığını ve birçok "namus cinayetinin" rapor edilmediğini belirtti.

Cinayet, dünya genelinde kadınları zarardan ve cinsiyete dayalı şiddetten koruma konusunda yetersiz yasaların ışığında kadınları odak noktasına koymuştur.

Ancak diğerleri için, Tiba, sıkça örtbas edilen ve hikayesi hiç anlatılmayan binlerce öncesinin bir örneği.