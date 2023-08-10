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Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın kuzeybatısında yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Selaceke, göldeki yabani hayatın korunması için de çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Sonbahar yağışlarıyla gölün daha iyi bir seviyeye gelmesini beklediklerini söyleyen Selaceke, "Urumiye Gölü'nün doğal süreçleri, insan müdahalesi nedeniyle sorunlu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Selaceke, "Maalesef Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil. Bu gölün sorunu uluslararası bir konudur." dedi.

İSTANBUL AA- İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Selaceke, Urumiye Gölü Ulusal Parkı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

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