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Rerformist aday Pezeşkiyan, ülkede "etnik ayrımcılık" olduğunu dile getirerek, "adalet" vurgusunda bulundu.

Muhafazakar aday Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa değinerek, "Dördüncü acil planımız, ülkenin doğu sınırına duvar örülmesini öngörüyor. Bugün yabancı uyrukluların izinsiz ülkeye girişi, uyuşturucu ve istihdam gibi tüm ciddi sosyal zararların kökleri ülkenin doğusuna dayanıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren münazaralarda adaylar, ekonomi, sübvansiyonlar, sağlık sistemi ve yoksullukla mücadele konularını tartıştı.

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