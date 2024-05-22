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Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

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