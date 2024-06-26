Vahidi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada İran vatandaşlarının oy kullanacağını belirtti.

Şu ana kadar yalnızca Kanada ve Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için sandıkların kurulmasına izin vermediğini aktaran Vahidi, şunları kaydetti:

"İnsan haklarını savunduğunu iddia eden Kanada, vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kabul etmiyor.

Suudi Arabistan'da hac ziyareti için önemli sayıda vatandaşımız bulunuyor ancak Suudi Arabistan henüz bu ülkedeki vatandaşlarımızın oy kullanmasını kabul etmedi. Bu sorunun çözüleceğini umuyoruz."