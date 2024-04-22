Tahran

Başkent Tahran'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Kenani, gündemi değerlendirdi.

Kenani, Riyad'la yürütülen siyasi ve teknik görüşmelerin ardından sorunların çözüldüğünü ve 9 yıl aradan sonra İran'dan ilk defa umre için Suudi Arabistan'a seferlerin başladığını ifade etti.

İki ülkenin ilgili kurumlarının iletişim halinde olduğunu dile getiren Kenani, bugün itibarıyla umre seferlerinin başladığını ve İranlıların ilk seferini gerçekleştirdiğini kaydetti.

"İran, savaş arayışında değil"

İran ile İsrail arasında son zamanlarda artan gerginliğe de değinen Kenani, ülkesinin savaş arayışında olmadığını, İsrail'e yönelik saldırının belirli bir amaç doğrultusunda İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini ve ülkedeki askeri ve istihbarat merkezinin bulunduğu 2 noktanın hedef alındığını söyledi.

Bölgedeki istikrarsızlığın temel sebebinin İsrail olduğunu söyleyen Kenani, İsrail'in "bazı ülkelerin desteğiyle 75 yıldır Filistin'de insanlık suçları işleyerek işgali sürdürdüğünü" ifade etti.

Kenani, İsrail saldırısı olduğu iddia edilen İsfahan'daki patlamalara ilişkin ise "Kanaatimizce, yaşanan olay pratikte önemsiz bir olay olup, askeri ve operasyonel hiçbir değeri yoktur. Siyonist gaspçı rejim bu eylemin sorumluluğunu üstlenmemiştir." dedi.

Söz konusu olayda küçük hava araçlarının kullanıldığını söyleyen Kenani, bu araçların İran silahlı kuvvetlerince "vurularak imha edildiğini ve düşmanın bu operasyondan hiçbir şey elde edemediğini" dile getirdi.